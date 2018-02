Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispara e foge com uma mão algemada

Homem suspeito de ter ligações ao tráfico de droga. Caso ocorreu em Coimbra.

Por P.G. e M.C. | 24.02.18

Um homem suspeito de ter ligações ao tráfico de droga fez um disparo com uma arma de fogo quando um agente da PSP de Coimbra o tentou algemar na madrugada desta sexta-feira no centro da cidade.



Conseguiu fugir, mas levou as algemas do polícia presas a uma das mãos. O suspeito, que terá entre 30 a 35 anos, foi abordado na Baixa da cidade.



Reagiu mal quando os agentes lhe revistaram o carro e, quando o tentarem algemar, disparou uma pistola pequena que tinha no bolso, mas não atingiu ninguém.



A PJ do Centro está a investigar.