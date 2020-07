Dispara em frente à mulher e filha no Seixal

Um homem de 51 anos foi preso pela GNR de Fernão Ferro, Seixal, por ter feito um disparo de caçadeira para o ar em frente à mulher, de 46, e à filha, de 5.Os factos ocorreram no sábado e a companheira do detido (que já tinha feito queixas de ameaças com armas) esperou que este adormecesse para ir à GNR.Foi apreendida uma caçadeira, 2 munições e uma arma de ar comprimido. Vítima e filha foram colocadas numa casa-abrigo.