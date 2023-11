A portaria que eliminou a obrigação de ter o dístico do seguro automóvel só entrou em vigor a 11 de junho, mas não foi só o pequeno papel colado no vidro do carro que ‘desapareceu’ de muitos automóveis. Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelados esta quinta-feira demonstram que nos primeiros sete meses deste ano o número de viaturas a circular sem seguro disparou quase 20% face a 2022.









Ver comentários