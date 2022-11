Dispara número de detidos por condução com álcool

Mais de 10 400 condutores foram detidos, nos primeiros sete meses do ano - média de 50 por dia -, com taxa crime de álcool (igual ou superior a 1,20 g/l), aumento de 76,4 % em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 5908 detenções.Entre janeiro e julho, revelou esta quarta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foram detetadas 18 054 infrações por álcool, mais 59,3% do que as 11 330 de 2021. Além do álcool, ao qual foram testados 886 mil condutores (mais 8,7%), aumentaram as infrações por excesso de velocidade: mais de 375 mil nos primeiros sete meses. No mesmo período, os acidentes rodoviários provocaram 253 mortes no continente e Regiões Autónomas - mais 60 do que em 2021.