Dispara número de infetados presos por fuga durante Estado de Emergência

Em menos de 24 horas, a PSP deteve 11 pessoas que violaram o dever de confinamento obrigatório por estarem contagiadas com o coronavírus ou com fortes suspeitas disso.



Um verdadeiro "pico" que está a deixar as autoridades preocupadas e que contrasta com a média de uma detenção deste género por dia desde que o estado de emergência foi prorrogado.







Destas detenções, uma ocorreu em Portalegre (um homem de 19 anos que se encontrava na via pública sabendo que estava infetado), em Lisboa (um homem de 48 anos que fugiu do Hospital de S. José quando aguardava o resultado do teste de despistagem) e no Porto (um homem de 29 anos, na Maia, em isolamento por ter tido contacto com pessoa infetada e outro homem de 72 anos, em Gondomar, que está infetado). As restantes 7 pessoas foram detidas na região da Grande Lisboa.