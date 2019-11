Dispara para matar amigo após discussão em Loulé

Os dois homens eram amigos e já tinham estado envolvidos em desavenças fúteis no passado. O conflito entre os dois evoluiu e um deles tentou matar o outro com uma arma de fogo. Os disparos ocorreram em junho e o suspeito foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ) pelo crime de homicídio na forma tentada.O crime remonta ao dia 1 de junho deste ano. Tudo começou com uma discussão no interior de um estabelecimento comercial, onde o suspeito, de 29 anos, manifestou a intenção de matar a vítima, de 30, com uma faca. O crime só não foi concretizado porque o agressor foi impedido de o fazer por parte de clientes do estabelecimento.No entanto, ao que oapurou, o suspeito foi buscar uma arma de fogo e ficou à espera da vítima junto à sua casa, onde fez vários disparos na sua direção na via pública. Na sequência dos disparos, o homem só não morreu por sorte.O conflito que deu origem à tentativa de homicídio terá começado após o consumo de várias bebidas alcoólicas, tanto por parte do suspeito como da vítima, num estabelecimento comercial da cidade de Loulé.Os investigadores da PJ foram chamados a investigar e recolheram "relevantes elementos probatórios", que permitiram a detenção do presumível autor dos disparos. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.