Um homem de 66 anos foi detido pela GNR de Vila Flor no sábado à noite por ter tentado matar a ex-mulher com tiros de caçadeira. Justino dos Santos Samorinha, de 66 anos, foi manietado enquanto que a vítima, de 51 anos, se escondeu no interior da habitação - cujas paredes já tinham sido atingidas com vários disparos.