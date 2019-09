Um desentendimento entre duas famílias residentes no bairro social da Cidade Sol, no Barreiro, terá levado esta segunda-feira um homem a disparar, a partir da própria casa, na direção de um membro da outra família, que passava na rua, tentando matá-lo. A vítima escapou ilesa, mas a situação levou a uma intervenção musculada da GNR.O alerta foi dado cerca das 10h00. Populares avisaram a GNR, via 112, que tinham sido feitos vários disparos de arma de fogo na zona da Quinta da Mina, no centro da Cidade Sol. Trata-se de um local onde existem pelo menos duas escolas e onde também está inserido o posto da GNR local.A mobilização de meios foi, por isso, grande. Além de efetivos locais, a GNR empenhou militares de investigação criminal e ainda guardas do Pelotão de Intervenção, especializados na manutenção de ordem pública.Foi criado um perímetro de segurança em redor do local dos disparos. A vítima foi identificada pelos militares e interrogada.Ao que oapurou, após buscas feitas na via pública, em toda a zona envolvente aos disparos, foram apreendidas pelos militares duas espingardas caçadeiras e diversas munições .A GNR ainda tentou confirmar a informação de que o autor dos disparos estaria escondido numa casa, o que acabou por não se verificar. Investigadores criminais da GNR preservaram todos os vestígios do crime, para que a Polícia Judiciária de Setúbal pudesse iniciar a necessária investigação.