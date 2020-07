Disparam casos de violência doméstica contra idosos

O Ministério Público (MP) registou um considerável aumento de inquéritos por crimes contra idosos no ano passado. Segundo o relatório do organismo que tutela a ação penal em Portugal, relativo a 2019, foram abertos 1597 inquéritos, um aumento de 117% face aos 736 de 2018, e de 157% comparativamente aos 619 de 2017.









O ano passado terminou, no entanto, com uma baixa taxa de dedução de acusações. Apenas 112 redundaram em acusação para os arguidos, tendo 25 sido suspensos e 298 arquivados por falta de provas.

Subida igualmente acentuada no ano passado, segundo o relatório do MP, foi verificada nos crimes contra portadores de deficiência. Assim, 2019 terminou com 453 inquéritos abertos nesta área, mais 122% do que os 204 de 2018, e mais 235% do que os 135 de 2017. Foram proferidas apenas 24 acusações, suspensos setes casos e arquivados 118 inquéritos.



Justiça duplica recuperação de bens duvidosos

Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, organismo do MP que faz a instrução dos processos de criminalidade mais grave, recorreram em 2019 ao mecanismo de arresto que têm à sua disposição para apreender bens de origem duvidosa no valor de 19,2 milhões de euros. Este valor mais do que duplica a verba de 8,4 milhões de euros conseguida em 2018. O mecanismo é acionado antes dos julgamentos.



Cibercrime a subir



Tal como o relatório de Segurança Interna, também o balanço do Ministério Público sobre 2019 revela um aumento do cibercrime: ocorreram 22 747 inquéritos no ano passado, face aos 16 348 de 2018.





Mais 28 procuradores



No final de 2019, trabalhavam para o Ministério Público 1656 procuradores (aumento de 28).





Crimes no futebol



O Departamento Central de Investigação e Ação Penal abriu, em 2019, 39 inquéritos sobre crimes praticados no futebol.