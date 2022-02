O mês de janeiro deste ano foi o que registou mais incêndios florestais e mais área ardida da última década. Até ontem, deflagraram 717 fogos, que destruíram 3312 hectares de floresta e mato. Os dados provisórios foram divulgados ontem pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.





Em comparação com janeiro de 2021, no mês passado registaram-se mais 504 incêndios e a área ardida é praticamente o dobro. Nos meses de janeiro da última década, em média, registaram-se 235 ignições, que destruíram pouco mais de 400 hectares. O principal fator foram as condições meteorológicas. Aliado ao tempo seco e à falta de chuva, junta-se o vento e a realização de queimas e queimadas que se descontrolam e resultam em incêndios.