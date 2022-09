A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar disparos feitos com uma arma 7,62 mm, calibre de guerra usado em espingardas de assalto e metralhadoras, que ao final da noite de sábado destruíram a janela da casa onde uma mulher reside com os filhos, na Amora, Seixal.





Além da destruição dos vidros da janela e estores, foi deixada uma carta manuscrita no parapeito, no rés do chão de um prédio próximo do Parque Urbano das Paivas, com ameaças direcionadas para uma mulher que reside na habitação e os filhos desta.