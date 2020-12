A PSP da Amadora deteve, segunda-feira à tarde, dois homens, de 26 e 29 anos, que andavam de carro pelas ruas da freguesia da Encosta do Sol, fazendo disparos, de acordo com denúncia de testemunhas.



Foram mandados parar e tentaram ocultar uma bolsa com 1150 doses de haxixe e 5845 euros em numerário. Têm ambos antecedentes criminais.

