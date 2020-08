Disparam presos com pulseira eletrónica devido ao novo coronavírus

A Covid-19, que levou já a uma redução da população prisional como medida de contenção nas cadeias, motivou ainda uma forte aposta nos sistemas de vigilância eletrónica de reclusos. Assim, a 31 de julho de 2020, estavam a ser vigiados por pulseira eletrónica 2259 presos (no âmbito da aplicação de medidas de coação ou a cumprir pena de prisão), um aumento de 18,09% face a período homólogo de 2019.





Especial destaque, segundo o relatório do mês passado publicado no site dos Serviços Prisionais, assume a vigilância eletrónica como alternativa à execução das penas de prisão.O relatório contabiliza ainda 71 reclusos que saíram para liberdade condicional com a devida vigilância eletrónica, um aumento de 153,57% relativamente aos 28 detidos na mesma situação, no final de julho de 2019.