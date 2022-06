“Já me tinham feito ameaças e um mata-leão. Disparei porque tive medo do que me pudessem fazer”, disse esta sexta-feira, ao Tribunal de Santa Maria da Feira, o homem, de 26 anos, que está a ser julgado por ter baleado, na perna e no abdómen, um familiar de uma ex-empregada.





O caso aconteceu em agosto de 2021, em Arouca. Carlos Teixeira despediu uma funcionária, por suspeitar de alegados furtos no seu supermercado, Chantilly, o que iniciou conflitos com a família daquela mulher. Na sequência de supostas ameaças, o comerciante disparou sobre a vítima, causando-lhe ferimentos graves.