Dois funcionários da manutenção da linha ferroviária foram esta quarta-feira de madrugada atingidos com disparos, ao que tudo indica realizados com armas de airsoft - usadas em simulação de jogos de guerra e que atiram pequenas esferas de plástico de 6 ou 8 mm -, em Paço de Arcos, Oeiras.Os homens trabalhavam na linha de Cascais em frente à praceta Almirante Schultz. Um, de 56 anos, foi atingido no cinto e não sofreu ferimentos.A PSP esteve no local e investiga.