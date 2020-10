Dispositivo de segurança menos robusto marca oitava sessão do julgamento de Rui Pinto

Ao minuto Atualizado a 1 de out de 2020 | 09:37

O dispositivo de segurança no local é menos robusto do que em outras sessões: há menos agentes das várias forças especiais da PSP e perímetro de segurança em volta do edifício A - onde decorre o julgamento, no 6.º piso - é menor. Esta quinta-feira fica também marcada pela greve dos oficiais de justiça.

09:03 | 01/10 Pedro Zagacho Gonçalves

Continua o julgamento de Rui Pinto esta quinta-feira, naquela que é a oitava sessão no Campus de Justiça, em Lisboa.



Nesta sessão a defesa de Rui Pinto, encabeçada pelo advogado Teixeira da Mota, continuará a questionar o inspetor da Polícia Judiciária (PJ), José Amador, sobre a investigação que liderou e que permitiu a detenção do hacker, em Budapeste, pela polícia húngara.



O tema da polémica dos dois sacos de prova que ficaram 'esquecidos' (de um total de 26), e o facto de as autoridades francesas terem pedido as húngaras cópias dos discos de Rui Pinto sem o comunicarem à PJ deverá ser abordado, assim como outras questões respeitantes ao alegado crime de tentativa de extorsão à Doyen, precisamente um dos temas que deverá abrir a sessão desta quinta-feira.



Está previsto também que seja ouvido na condição de testemunha outro inspetor da Polícia Judiciária, José Luís São Bento, que esteve também envolvido nas operações técnicas de investigação que permitiram que as autoridades portuguesas chegassem à identidade de Rui Pinto.



O inspetor da PJ José Amador também deverá ser questionado pela defesa de Aníbal Pinto, já que o advogado, acusado do crime de tentativa de extorsão ao fundo desportivo Doyen, não esteve presente na última sessão.