O Tribunal de Matosinhos vai decidir em breve quem é o legítimo dono de um cão. O animal chama-se Gutchi e foi adotado por Elsa Borges quando tinha apenas mês e meio. Por razões financeiras, Gutchi não foi registado com um chip, mas a dona colocou-lhe uma trela a indicar que tinha dono. O cão era deixado todos os dias na casa da mãe de Elsa mas, em dezembro do ano passado, saltou o portão e voltou para a casa de Elsa, a cerca de 500 metros, em Santa Cruz do Bispo.









