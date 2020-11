"Disse-me para ficar quieta e calada, senão matava-me. Como eu não parava de gritar, passado um pouco deixou-me sair do carro e fugiu”, disse ao CM, ainda assustada, Maria Eulália, de 80 anos, que na segunda-feira foi alvo de carjacking em plena luz do dia, no centro das Caldas da Rainha. O suspeito, de 42 anos, acabaria por ser apanhado pela Brigada de Trânsito da GNR na A8, em Torres Vedras, depois de o carro ter avariado na autoestrada.