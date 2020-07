"Disse-me que só eu lhe podia tirar o sofrimento": Idoso confessa ter matado a mulher

"Foi um ato de desespero. Há duas ou três noites que não dormíamos e, no dia do crime, ela pediu para eu lhe dar um tiro, que era a nossa salvação e só eu lhe podia tirar o sofrimento." A afirmação é de José Alves, de 90 anos, que começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Penafiel por homicídio qualificado, violência doméstica e detenção de arma proibida. O arguido matou a mulher, Maria Assunção, de 93 anos e com quem era casado há 47, com dois tiros na cabeça em outubro de 2019, na residência da família em Raimonda, Paços de Ferreira.





Em prisão preventiva desde então, o homem já só se desloca de cadeira de rodas. Sofre também de surdez profunda. Apesar de debilitado, pediu para prestar declarações porque queria, segundo ele, repor a verdade e explicar as razões. Com ajuda de um intérprete - que escrevia numa folha as questões que magistrados e advogada queriam ver respondidas -, explicou que só quis aliviar o sofrimento da mulher. Ao recordar o crime, José Alves não conteve a emoção e chorou. “Nunca lhe toquei. Quem diz que lhe batia é por pura vingança”, disse ao coletivo de juízes.

“Ela é que fazia a manutenção da arma”



A arma utilizada no crime trata-se de uma pistola de calibre 6.35 e era ilegal. Na sessão de esta segunda-feira, José Alves explicou que tinha a arma há mais de meio século. “Encontrei-a num estrada há mais de cinquenta anos e estava guardada numa gaveta da mesinha de cabeceira”, disse o arguido, que explicou ainda que era a mulher quem fazia a manutenção. “Ela é que a limpava de vez em quando e foi ela que a carregou”, afirmou o homicida.