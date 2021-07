"Disse que me dava duas lambadas": Candidato do Chega à Câmara de Viseu ataca jovem

Pedro Calheiros, candidato do Chega à Câmara de Viseu, estará envolvido em agressões e insultos homofóbicos dirigidos a um jovem de 26 anos. O candidato terá agarrado o rapaz para que outro militante do Chega o agredisse.O episódio aconteceu na via pública, na tarde de quarta-feira. “Desde que a sede do Chega está por cima da minha loja os insultos como ‘paneleiro’ e ‘bicha’ são constantes”, diz Pedro Correia.