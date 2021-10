A recusa da dona de um snack-bar em Cacilhas, Almada, em servir álcool a dois carpinteiros, de 27 e 20 anos, que já estavam alcoolizados, lançou os homens numa vaga de violência. A principal vítima foi um jovem que jantava com a namorada e revelou ao CM as ameaças: “Disseram que me iam cortar aos pedaços.