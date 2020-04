Distúrbios regressam ao bairro de Santa Marta durante a madrugada com caixotes do lixo a arder

Os distúrbios regressaram na madrugada desta quinta-feira ao bairro de Santa Marta onde, na última terça-feira, 4 polícias ficaram feridos em sequência de confrontos com a população. Desta vez, os bombeiros de Belas foram chamados devido a focos de incêndio localizados em vários caixotes do lixo.

O CM apurou que os bombeiros foram chamados, pela primeira vez, pelas 23h40 de quarta-feira, e a segunda já pelas 06h33 desta quinta-feira. Nas duas ocasiões, foram extintos focos de incêndio em caixotes do lixo, sem a ocorrência de mais danos ou ferimentos.

Recorde-se que a PSP tem intensificado o patrulhamento no bairro de Santa Marta, também conhecido como bairro da 'Bósnia', após os distúrbios de segunda e terça-feira naquele local. Um homem de 29 anos, irmão de outro homem que foi assassinado à facada nas imediações do bairro, em fevereiro deste ano, está em prisão preventiva por ter liderado o motim contra a PSP.



Agentes foram atacados à pedrada e com louça de cozinha, depois de ali se terem deslocado para pôr fim a uma festa de rua que violava a lei do estado de emergência que ainda vigora no país.