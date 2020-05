Divorciado perseguia ex-mulher para todo o lado. Vítima ameaçada no hospital onde realizava tratamentos para o cancro

Um homem de 50 anos foi detido em Penafiel por violência doméstica contra a ex-mulher, a quem ligava "inúmeras vezes" após o divórcio e que ameaçou no hospital onde esteve devido a doença oncológica, revelou a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR esclarece que o suspeito se "deslocava de forma diária para o local de trabalho da vítima", a ex-mulher de 48 anos, ligando-lhe "para o telemóvel inúmeras vezes durante todo o dia".

Além disso, o homem "chegou mesmo a ser presença constante no hospital, quando a vítima esteve internada em tratamentos, ameaçando-a que se não fosse dele não seria de mais ninguém", descreve a GNR.

O homem foi detido na quinta-feira, no concelho de Penafiel, distrito do Porto.

Após ter sido presente a um primeiro interrogatório judicial, na sexta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, o suspeito viu-lhe aplicadas "as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio ou forma".

"No âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica", os militares constataram "que o suspeito de 50 anos, desde a data do divórcio, exercia violência psicológica e perseguia a vítima, sua ex-cônjuge de 48 anos, que sofre de uma doença oncológica", descreve a GNR.