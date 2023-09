Coube a uma patrulha da GNR de Alenquer, a primeira a responder ao pedido de ajuda feito pelo pai de Rita Cipriano na madrugada de segunda-feira, a tarefa de difundir as primeiras características dos dois suspeitos implicados na morte da professora de 42 anos.



A mulher morreu após ter recusado dar a combinação do cofre onde a família guardava 10 mil euros do negócio da produção de vinho.









