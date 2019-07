"Dizia que a agredia": Irmã biológica de Diana Fialho afirma que a homicida mentia em criança

Susana é irmã biológica de Diana Fialho. Viveu com ela menos de dois anos, acolheu-a em casa e queria criá-la.



O Investigação CM falou com Susana. Sem dar a cara, explicou que correu tudo mal com a homicida da mãe adotiva.



Em pequena, Diana enfrentou rejeições que abriram feridas que nunca sararam. Susana explica ainda que chegou a ir com a irmã a consultas de psicologia particular. Consultas essas que não resultaram.



A irmã de Diana afirma que esta mentia, que a acusava de a agredir e que quando vinha da casa da mãe biológica, Ângela, tudo piorava.