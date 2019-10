Dizia ser "cientista espiritualista com super magia negra e branca mais forte". Foi condenado por extorsão

O Tribunal da Guarda condenou um homem, que se anunciava como "astrólogo", pelo crime de extorsão, na pena de três anos de prisão, suspensa por igual período, foi esta quinta-feira anunciado.Em nota esta quinta-feira publicada na sua página oficial na internet, a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra refere que o arguido, de nacionalidade estrangeira, "anunciava-se como 'astrólogo', publicitando essa atividade através de panfletos nos quais se apresentava como 'africano, grande cientista espiritualista, com super magia negra e branca mais forte'"."Uma das vítimas, residente em Seia [distrito da Guarda], perante a promessa de resolução de problemas familiares, começou a consultar o arguido", segundo a fonte.A nota acrescenta que o Tribunal Coletivo da Guarda, que julgou o caso, deu como provado "que este passou a exigir novas entregas de dinheiro mediante a ameaça, designadamente, de que, se assim não procedesse, o marido e os filhos iriam morrer"."Por temer pela vida dos familiares, a mulher acedeu em entregar ao arguido uma quantia não concretamente apurada, mas que terá ascendido a vários milhares de euros", lê-se.Segundo a fonte, em Tribunal ficou também provado que outro ofendido, um homem, residente em Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, "procurou o 'astrólogo' para o ajudar a acabar com ameaças de que estava a ser vítima, entregando-lhe a quantia de 3.000 euros"."Posteriormente, o arguido exigiu mais dinheiro, dizendo que, se tal não acontecesse, a filha que o ofendido esperava iria ter graves problemas de saúde", é referido.Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, "o arguido conseguiu que aquele lhe entregasse mais algumas centenas de euros".O Tribunal Coletivo da Guarda também condenou o arguido a indemnizar as vítimas no montante de 7.950 euros.