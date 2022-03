A CMTV tem novos dados exclusivos sobre quem é Clóvis, o suspeito da morte do agente da PSP Fábio Guerra.Com apenas 14 anos, Clóvis traficava droga na escola básica que frequentava no Montijo. Na altura, foi apenas identificado pela polícia.Anos mais tarde, já em 2020, em conjunto com um familiar, esteve envolvido numa burla contra o Banco Santander.