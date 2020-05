Docente condenada a dois anos de cadeia por agredir aluna na cabeça

O Tribunal de Braga condenou a dois anos de prisão, com pena suspensa, uma professora do 1º ciclo por agressões a uma aluna de sete anos. O tribunal deu como provado que Maria do Céu Almeida batia "praticamente todos os dias" na menina, com a palma da mão ou com os nós dos dedos. Segundo o acórdão, a docente, que era a diretora da escola, terá chegado a bater na aluna com uma vara, provocando-lhe três feridas na cabeça.



Os factos registaram-se na Escola Básica da Ortigueira, em Palmeira, Braga. Quando a aluna se queixou de dores de barriga e manifestou pânico em relação à escola, os pais colocaram-lhe um gravador na mochila. Na gravação, são audíveis os gritos e ameaças aos alunos. Em tribunal, a arguida, de 55 anos, confessou os factos, manifestou arrependimento e vergonha e pediu desculpa.





Alegou que, na altura, passava por um período de exaustão psicológica, devido à doença oncológica que lhe vitimou o pai. O tribunal frisou a conduta "humilhante e até cruel" da arguida, mas decidiu-se pela suspensão da pena, porque a professora não tem antecedentes criminais. Pagou 12 mil euros de indemnização.