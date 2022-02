Documentos da extradição de João Rendeiro devem voltar a Portugal na próxima semana

Os documentos do processo de extradição de João Rendeiro devem voltar a Portugal na próxima semana, adiantou a advogada do ex-presidente do BPP, apontando para quinta-feira o encontro com os responsáveis do Ministério Público (NPA) sul-africano.

"Nos termos do acordo com o NPA (National Prosecuting Authority), os documentos vão para Portugal para se avaliar se estão intactos e para serem certificados, sendo que nos reservamos ao direito de argumentar sobre a autenticidade", afirmou June Marks, numa resposta à Lusa, sublinhando que as partes do processo concordaram em se reunir "para selar os documentos e enviá-los de volta, provavelmente na quinta-feira".

Relativamente ao estado atual do processo - depois da audiência realizada no passado dia 27 de janeiro, no tribunal de Verulam (Durban), que determinou que o julgamento da extradição vai decorrer entre os dias 13 e 30 de junho, com uma sessão prévia de preparação a 20 de maio -, a mandatária do antigo banqueiro explicou que os últimos dias têm sido dedicados ao trabalho na abordagem a um novo pedido de libertação sob fiança ainda em fevereiro.