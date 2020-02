Doença sexual desvenda abusos a menina de 8 anos em Vila Nova de Gaia

Foi o facto de a menina ter contraído uma doença sexual que levou a PJ a desvendar os abusos. A menor, de oito anos, foi levada ao hospital, em junho do ano passado, e os médicos perceberam que tinha sido infetada com gonorreia. A criança revelou então que tinha sido abusada pelo pai em Vila Nova de Gaia. O homem foi submetido a exames e tinha a mesma doença.O suspeito, de 29 anos, confessou depois os ataques sexuais. Vai agora ser julgado por três crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada.Os crimes ocorreram entre maio e junho de 2019, A guarda da criança estava entregue aos avós maternos, mas a vítima passava alguns fins de semana com o pai. Numa dessas visitas, o homem decidiu ir com a filha a casa da sua mãe.Seguiam numa bicicleta a motor. O suspeito parou num pinhal e abusou da criança em cima do veículo. Nesse mesmo dia e já em casa, o homem voltou a sujeitar a menor duas vezes a atos sexuais.A avó materna da criança pede 35 mil euros de indemnização. O suspeito está a cadeia.