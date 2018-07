Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente oncológica obrigada a trabalhar

Mulher com cancro perdeu subsídio. Segurança Social de Portimão arquivou caso.

08:39

Maria Filomena, 55 anos, de Portimão, teve de retirar uma mama e fazer uma raspagem ao útero, em março, na sequência de um cancro.



A doente oncológica foi operada há cerca de três meses e, nessa altura , em abril, por não ter atualizado a morada na Segurança Social, não recebeu uma convocatória para uma junta médica, e perdeu o subsídio de doença que chegou a receber, durante dois meses.



Agora, para voltar a ter o apoio de 320 euros mensais, vai ter de trabalhar pelo menos meio ano, e fazer os respetivos descontos.



Maria Filomena, apesar de em março não ter atualizado a morada, no mês seguinte, quando se apercebeu da falta do subsídio, atualizou os dados. Por falta de respostas, "enviei duas reclamações, em maio, juntamente com as cinco baixas médicas, notas de alta, e histórico clínico de forma a que fosse remarcada uma segunda junta médica", explica.



Ao CM, a Segurança Social adiantou que, segundo a lei, se um utente falha a primeira junta médica não tem direito a nova data, o subsídio é cessado e o processo é arquivado. Maria Filomena teria de voltar a trabalhar para pedir novo subsídio. Mas não pode.



Os cinco certificados de incapacidade temporária que lhe passaram referem que só pode sair de casa para fazer tratamentos, e a médica já a alertou para os "grandes riscos" caso volte a trabalhar. "Já pedi dinheiro emprestado para comer, não consigo pagar a casa, não sei como sobreviverei", diz Maria Filomena.



A Segurança Social exige ainda a devolução de 180,69 euros, referentes ao período de 21 de março a 4 de abril. Maria Filomena diz que não percebe "como é pedido dinheiro referente a abril", quando nesse mês nada recebeu.



PORMENORES

Segurança Social

O CM tentou apurar junto da Segurança Social como foi calculado o valor de 180,69 €, cuja devolução é exigida à utente, tendo em conta que são pedidos quatro dias do mês de abril, altura em que o subsídio já tinha sido suspenso. A entidade alega que os dados são confidenciais.



Subsídio de doença

Utente recebeu apenas 100 € do mês de fevereiro, e 320 € relativos ao mês de março. Após 30 anos de descontos para a Segurança Social, o apoio foi cessado e a entidade patronal já disse que não pode aceitá-la com os riscos descritos nas cinco baixas médicas.



Operada este ano

Utente que faz quimioterapia e sofre de problemas de tiroide, tensão e apneia do sono vai ser operada a uma hérnia no estômago durante os próximos meses, uma condição que , segundo os médicos, reforça o impedimento de trabalhar.