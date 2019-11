Doente oncológico morre sem quimioterapia após dois meses à espera dos resultados de exames

A Entidade Reguladora da Saúde concluiu que houve "deficiências graves na prestação de cuidados de saúde de qualidade e em tempo adequado" a um paciente oncológico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) que esperou demasiado tempo por exames.A conclusão do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) foi tirada numa deliberação, datada de 18 de julho de 2019, sobre o caso de um utente em tratamento devido a um cancro no pulmão que esperou quase dois meses pelos resultados de um exame genético requerido pelo CHUA ao Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, necessário para definir a sua terapêutica e que chegou tarde demais no seu caso.O doente acabou por morrer em 27 de março deste ano sem fazer quimioterapia devido ao atraso de exames decisivos para definir o tratamento adequado.O utente fez uma biopsia no Hospital de Portimão a 08 de janeiro de 2019 e o CHUA, na incapacidade de realizar o exame de deteção de mutações no gene EGRF, enviou a amostra para ser analisada no IPO, com os médicos a dizerem à família do utente que os resultados tardariam quatro a seis semanas e que, quando chegassem, seria definida a terapêutica a adotar."Acontece, porém, que, conforme informaram os próprios prestadores, o pedido de realização de exame EGFR apenas foi enviado pelo CHUA ao IPO em 23 de janeiro de 2019", constatou a ERS, lamentando que, "durante 15 dias, entre 8 de janeiro e 22 de janeiro (inclusivamente), o processo do utente estivesse, injustificadamente, em suspenso" sem que os resultados da biopsia fossem, "pura e simplesmente", enviados.A ERS aponta incongruências de datas nas explicações dadas pelo CHUA sobre o envio do pedido de análise ao IPO, feito a 23 de janeiro, e considera que houve "uma deficiente tramitação e agilização de processos" que causou "prejuízos graves para a definição prospetiva de uma estratégia terapêutica para o utente, sobretudo um doente de cariz oncológico como era o caso".O pedido de dia 23 também acabou por não ser aceite pelo IPO de Lisboa e foi devolvido "(em data que não foi possível apurar), por falta de informação suficiente", só sendo "enviado novo pedido de exame ao IPO, segundo o CHUA, no dia 19 de fevereiro de 2019 (21 de fevereiro de 2019, de acordo com o IPO)"."Uma vez mais, mostra-se manifestamente irrazoável que, depois de um primeiro pedido (em 23 de janeiro de 2019) que veio devolvido, o mesmo só tenha voltado a ser feito quase um mês depois. E, recorde-se, bem mais de um mês depois desde a data em que o utente fez a biópsia inicial (8 de janeiro de 2019)", sinalizou.A deliberação da ERS considera haver indícios "fortes" que "mais casos como o do utente podem subsistir presentemente" e é necessária "uma agilização imediata, evitando-se os mesmos erros e deficiências graves supra identificados", e ser "imperioso que o CHUA reveja os seus procedimentos e adote medidas concretas, de forma a evitar, numa lógica preventiva, que novos episódios semelhantes possam ocorrer".Por isso, a ERS deliberou instruir o CHUA no sentido de "assegurar a implementação de todas as regras e procedimentos aptos a garantir, de forma permanente e em tempo útil, o acesso dos utentes (nomeadamente, os portadores de patologia oncológica) a todos os exames e MCDT [Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica] de que necessitem".Pede ainda ao CHUA para "assegurar, de forma ágil e diligente" a realização de exames junto de outros prestadores, "alargando a sua rede de entidade parceiras", e para "rever procedimentos internos" para os pedidos serem feitos de "forma expedita, ágil e eficiente" e cumpram os Tempos Máximos de Resposta Garantidos estabelecidos.Sobre este caso, a ministra da Saúde, Marta Temido, ouvida na comissão parlamentar de saúde em julho disse que o atraso no exame não se deveu a razões financeiras.