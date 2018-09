Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes ficam nos corredores do hospital de Penafiel

Hospital dá cobertura a mais população do que estaria previsto. Internamento “não digno” preocupa Ordem dos Enfermeiros.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:44

A Ordem dos Enfermeiros está preocupada com a continuidade de doentes internados em macas nos corredores do hospital de Penafiel.



"É uma das nossas batalhas que mais difícil está a ser de resolver. É preciso acabar com isto, não há dignidade, nem sequer qualidade de cuidados" referiu João Paulo Carvalho, presidente da Ordem.



Estarão, nesta altura, 18 doentes nessa condição, repartidos por três serviços de medicina.



Os problemas não ficam por aqui, até porque, segundo o que o CM apurou, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa esteve, de junho do ano passado até julho último, com a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar inativa.



"Garantiram-nos que o grupo PP-SIRA (Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos) iria voltar a estar formado em agosto, mas afinal parece que não", acrescentou João Paulo Carvalho.



Recorde-se que 24 doentes da unidade hospitalar estão isolados por serem portadores ou terem sido infetados com a bactéria multirresistente KPC.



Segundo a Ordem, o hospital foi pensado para ter uma área de abrangência de 350 mil pessoas, mas neste momento está a dar cobertura a mais de 500 mil.



"O maior problema do hospital é o seu subdimensionamento, e a tutela vai ter de ter uma palavra que passa por aumentar a capacidade instalada", concluiu.



Fonte médica contou ao CM que profissionais das várias áreas já se despediram, face a toda a desorganização.



O hospital não quis comentar.