Dois acidentes levaram, na manhã deste sábado, ao corte temporário do IC19, na zona da Amadora, e da Estrada Nacional 10 (EN10), no concelho do Seixal.









O primeiro ocorreu pelas 06h45, no sentido Lisboa-Sintra, próximo do Hospital Fernando da Fonseca. Um choque entre três carros não causou feridos, mas cortou a circulação em duas faixas durante cerca de 40 minutos.

Pelas 05h30, mas na EN10, junto a Paio Pires, Seixal, dois carros chocaram, causando três feridos, que ficaram encarcerados. A via ficou cortada nos dois sentidos até às 08h00. Os feridos foram hospitalizados.