Dois agentes da Polícia Marítima feridos após lancha onde seguiam ter sido albaroada por barco criminoso

Dois agentes da Polícia Marítima sofreram ferimentos, ao final da tarde deste sábado, quando a lancha onde seguiam, e que estava a intercetar uma embarcação de alta velocidade com três traficantes e dezenas e fardos de haxixe, foi propositadamente abalroada por um segundo barco criminoso, que conseguiu fugir.Os elementos da Polícia Marítima, um ferido numa perna e outro numa mão, estão a ser conduzidos para terra. Os ferimentos não serão graves.Ainda assim, conseguiram deter os três suspeitos da primeira lancha. A segunda lancha lançou vários fardos de haxixe para o mar. Estão a ser recolhidos também por elementos do pelotão de abordagem dos Fuzileiros, que se encontram de prevenção no Algarve devido ao elevado número de lanchas detetadas com droga nas últimas semanas.A operação decorreu a sul do Algarve.