Dois agentes da PSP agredidos na sequência de conflito familiar em Camarate. Agressor também ficou ferido

Dois agentes da PSP foram agredidos este domingo pelas 22h00 na esquadra da polícia de Camarate.Ao que oapurou no local, as agressões ocorreram após a PSP ter sido chamada pela ex-mulher do agressor por alegadamente este a ter agredido.Segundo a versão da atual companheira do agressor, tudo começou ao início da tarde quando a ex se deslocou à casa da família numa altura em que decorria a festa de aniversário do filho do agressor. As duas mulheres ter-se-ão desentendido e a ex acabou por regressar a casa.Mais tarde, já após a festa, a atual companheira do homem de cerca 40 anos decidiu ir à casa da ex pedir satisfações, o homem quis ir com ela. Já no local a ex não abriu a porta ao casal e terá chamado a PSP por alegada violência doméstica.Quando as autoridades chegaram ao local, segundo a mulher, terão agredido o companheiro. Esta terá tentado defender o mesmo e, segundo afirma, deu "uma cabeçada" ao agente da PSP "sem querer".No meio da confusão o homem acabou por ser algemado e transportado para a esquadra de Camarate onde terá, segundo apurou o, agredido dois agentes num ato de fúria.A mulher tentava cerca das 23h30 deste domingo pedir esclarecimentos à PSP que mantinham o companheiro detido no interior da esquadra.Tanto o alegado agressor como os agentes de autoridade sofreram ferimentos.Foram acionadas três ambulâncias e nove bombeiros da corporação de Camarate que prestaram apoio às vítimas.O agressor já não se encontra naquela esquadra - uma vez que esta não possui celas - e foi transportado para a esquadra de Sacavém onde deverá passar a noite. Será presente a juíz esta segunda-feira.