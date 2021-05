Uma noite de convívio entre quatro amigos terminou, no sábado, em tragédia. Tiago Sampaio e um amigo, de 30 e 17 anos, morreram na sequência de um violento despiste de um carro de alta cilindrada, em Guimarães. As duas vítimas mortais seguiam nos bancos da frente do BMW i8, que ficou totalmente destruído. Tiago Sampaio, o condutor, é filho de um conhecido empresário da região.