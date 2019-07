Dois animais morrem envenenados em Loulé

Desde o mês passado que têm acontecido vários casos de envenenamento de animais na localidade de Corte Garcia, no interior do concelho de Loulé.Um cão e um gato acabaram mesmo por morrer. Foram descobertas, na rua, taças com arroz e uma substância branca, que se suspeita estarem na origem dos envenenamentos. A GNR está a investigar o caso."No dia 20 de junho fui passear com um dos meus cães e ele ficou num terreno próximo enquanto eu voltei para casa. Regressou passado uma hora e estava a tremer muito, com cãibras, e com bastante cuspo na boca. No entanto acabou por recuperar." Esta foi a primeira de três vezes que os cinco cães de uma moradora, que preferiu não se identificar, foram envenenados, sendo que, no passado dia 21, um dos animais acabou mesmo por morrer."Encontrei a minha cadela, de 8 anos, já sem vida num terreno em frente à minha casa, depois de ela ter saltado pelo portão de entrada. Outro cão meu está desaparecido e presumo que também já esteja morto. Um gato da minha vizinha também morreu", conta a mulher, desesperada, até porque receia que possa acontecer alguma coisa à filha menor: "Ela gosta muito de brincar com os cães e tenho medo que o veneno possa passar para ela."Nos locais onde os cães terão sido envenenados foram encontradas taças de metal com arroz e uma substância branca.A GNR já recolheu as provas para confirmar que se trata de veneno.