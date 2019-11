Dois anos de pena suspensa para dono de carro onde seguia Angélico: "É uma atitude censurável"

Augusto Fernandes e a sua ex-mulher, Sónia Oliveira, foram esta sexta-feira condenados no Tribunal de Matosinhos a dois anos de pena suspensa por falsificarem a assinatura de Angélico Vieira. Forjaram o contrato de compra e venda do BMW, ao volante do qual o cantor morreu, em junho de 2011, bem como outros documentos.Para que a pena fique suspensa cada arguido tem de pagar 5 mil euros a uma instituição de solidariedade. O stand Impocar tem de pagar uma multa de 24 mil euros."É uma atitude censurável. Falsificaram a assinatura de uma pessoa que tinha falecido, com quem tinham uma relação de amizade", disse o juiz Justino Stretch Ribeiro.O magistrado disse que ficou provado que os arguidos forjaram todos os documentos para fugirem às responsabilidades que iriam decorrer do acidente, uma vez que o carro não tinha seguro. Quiseram passar a ideia de que o BMW tinha sido vendido e não emprestado.Ficou também provado que Augusto se apoderou de um Audi e de um Ferrari de Angélico. Alegou na altura que o cantor tinha dado estes carros em troca do BMW 635.Augusto Fernandes já tinha sido condenado num processo cível a devolver o dinheiro referente ao Audi e ao Ferrari, que pertenciam a Angélico Vieira. A ex-mulher foi esta sexta-feira condenada ao mesmo. Os valores serão apurados mais tarde.O empresário e Sónia Oliveira foram ilibados dos crimes de abuso de confiança e burla. O advogado Artur Marques, que defende Augusto, avançou que vai recorrer. Diz que não se conseguiu apurar quem forjou a assinatura de Angélico.