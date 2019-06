Dois arguidos e quatro mil artigos de pirotecnia aprendidos em operação da PSP em Setúbal

Duas pessoas foram constituídas arguidas e cerca de quatro mil artigos de pirotecnia foram apreendidos pela PSP, na terça-feira, no distrito de Setúbal, informou esta quarta-feira a força policial.A PSP revelou, em comunicado, que a apreensão foi realizada no âmbito da operação Pyro Fans "que visava a recolha da prova material para o desenvolvimento de uma investigação criminal".A investigação, que durou dois anos, "culminou com a execução de quatro mandados de busca, dois domiciliários e dois não domiciliários" nos quais foram apreendidos "3.833 artigos de pirotecnia de diversas categorias e seis munições de arma de fogo calibre 12 GA".Foram constituídos arguidos dois indivíduos que ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.O mesmo comunicado refere que um dos arguidos "operava através da Internet", nomeadamente na rede social 'Facebook', onde anunciava os produtos e contactava os potenciais compradores.Durante a investigação "foi possível identificar transações de artigos de pirotecnia com destino a claques de futebol e a outros cidadãos que pretendiam adquirir e fazer uso dos produtos explosivos fora das condições legais", refere o comunicado.