Dois homens, ambos com cerca de 30 anos, foram atacados com facas e tiros na madrugada deste sábado no Seixal. Os crimes, com menos de meia hora de diferença e a pouca distância um do outro, poderão estar relacionados.



O primeiro caso ocorreu pela 01h45, nas imediações de uma pizaria da Rua Dr. Emílio Guilherme Garcia Mendes, na Amora.









Ver comentários