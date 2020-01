Dois ataques com lâminas em dois meses na cadeia de Sintra

Em menos de dois meses, registaram-se dois ataques com lâminas a guardas da cadeia de Sintra.Depois de, a 08 de dezembro, um guarda ter sido golpeado numa mão por um preso seropositivo, na segunda-feira dois guardas manietaram um preso que ia pegar numa lâmina para os atacar.Fonte oficial dos Serviços Prisionais falam em "ameaças verbais de um recluso".sabe, no entanto, que os guardas "ameaçados" entraram na cela do detido, toxicodependente, para fazer cessar os estragos que este estava a provocar. O recluso está agora numa cela disciplinar.