Dois barcos chocam ao atravessar o rio Tejo entre Lisboa e Margem Sul

Dois cacilheiros da transtejo colidiram (Algés e Miguel Torga) ao atravessar o rio Tejo entre Lisboa e Margem Sul.O acidente entre o barco do Seixal e Barreiro aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira.Foi efetuada uma vistoria pela entidade competente e que certifica a capacidade de navegar em segurança a ambas as embarcações, que não têm danos que comprometam a navegação. Após uma breve paragem, foi retomada a atividade e serão reparadas assim que possível.Ambas as embarcações tinham passageiros, mas ninguém ficou ferido.A Polícia Marítima está no local.