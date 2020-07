Dois bombeiros feridos a combater incêndio em prédio de Oeiras

Dois bombeiros da corporação de Oeiras ficaram com ferimentos na sequência de um incêndio numa habitação de um prédio na Quinta do Marquês, em Oeiras. Os profissionais ficaram com ferimentos ligeiros: um com queimaduras no ombro e outro com um corte.Segundo o que oconseguiu apurar junto dos bombeiros, o incêndio deflagrou no segundo andar do prédio, obrigando a uma "intervenção musculada" por forma a conseguir que o fogo não se estendesse a outras habitações. O incêndio afetou a zona da sala e dois quartos daquele apartamento.A operação obrigou à retirada de 30 pessoas do prédio, sendo 12 delas assistidas no local.As causas do incêndio ainda são desconhecidas pelo que as autoridades vão investigar. Os bombeiros receberam o alerta para a ocorrência cerca das 13h18.