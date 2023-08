Dois bombeiros ficaram feridos na sequência de um despiste, no Barreiro, na tarde deste domingo. Os operacionais seguiam para o combate a um incêndio que deflagra no município sadino.O alerta para o acidente foi dado às 18h55.Os ferimentos das vítimas são considerados ligeiros e as mesmas foram transportadas para o hospital do Barreiro.No local do despiste estão 12 bombeiros, apoiados por sete veículos.No combate ao incêndio no Barreiro, estão mais de 60 operacionais.