Dois bombeiros feridos durante combate a incêndio numa fábrica devoluta em Freamunde

Um incêndio numa fábrica devoluta, na zona de Freamunde, esta quarta-feira de manhã, provocou ferimentos ligeiros a dois bombeiros daquela coorporação.



Os operacionais ficaram feridos após o rebentamento de uma garrafa de gás, no rescaldo deste incêndio. Os dois homens da corporação da Freamunde sofreram queimaduras na face.

Os feridos foram assistidos no local pelos colegas da corporação de Freamunde e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Os dois bombeiros foram transportados para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.



O alerta foi dado pelas 08h00 para as autoridades. No teatro de operações estiveram 25 elementos apoiados por oito viaturas.



Cerca das 10h00 o incêndio já se encontra em fase de rescaldo.



Não há mais vitimas a registar e o incêndio ficou confinado aquele espaço abandonado.