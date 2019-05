Dois bombeiros feridos no combate às chamas em armazém de Tondela

Dois bombeiros ficaram feridos, este domingo, no combate às chamas num armazém em Tondela. Parte do edifício caiu causando os ferimentos nos operacionais - num deles com gravidade.Um deles ficou com uma fratura na tíbia e o outro, mais grave, com ferimentos na zona da coluna. Ambos foram transportados para o Hospital de Viseu e o operacional em estado mais grave foi operado esta manhã.O bombeiro com ferimentos mais leves já teve alta.Tudo terá acontecido quando algumas pedras da parede da habitação ruíram e atingido os dois bombeiros. O incêndio já estaria dominado.O alerta foi dado pelas 2h30 da manhã.