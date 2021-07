Dois bombeiros morrem em despiste de viatura da corporação de Vinhais em Bragança

Dois bombeiros morreram e outros três ficaram feridos no despiste de uma viatura da corporação de Vinhais. O despiste ocorreu esta tarde, tendo a viatura caído a uma ravina na freguesia de Vilar de Ossos, em Vinhais, apurou oAs duas vítimas mortais ficaram presas debaixo do veículo de combate a fogos florestais, entraram em paragem cardiorespiratória, e acabaram por não sobreviver apesar das manobras de reanimação no local. Tratam-se de da Bombeira de 2.ª Neuza Guedes, de 36 anos, e do Bombeiro de 3.ª Carlos Morais, de 22 anos.Os três feridos, um deles em estado grave, foram transportados de helicóptero para o hospital local. As causas do acidente estão ainda por apurar. Na viatura seguiam cinco bombeiros, apurou o, que iam a caminho para combater um incêndio em localidade próxima.O alerta foi dado pouco depois das 18h00 desta quinta-feira.(Em atualização)