Incidente aconteceu junto à saída para Campeã e para o Alvão, em Vila Real.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:34

A GNR retirou, esta terça-feira de manhã, dois burros que andavam à solta, no IP4, junto à saída para Campeã e para o Alvão, em Vila Real.

As autoridades foram alertadas por condutores que passavam no local e que viram os animais a circular em plena via.

No entanto, não foi registado qualquer acidente.