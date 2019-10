Dois caçadores feridos em acidentes com armas na Azambuja e Caldas da Rainha

Dois caçadores ficaram este sábado feridos, em sequência de acidentes com armas de fogo ocorridos nos concelhos das Caldas da Rainha e da Azambuja.

A primeira situação ocorreu pelas 09h07, na zona de Pataias, concelho das Caldas da Rainha. Um homem que caçava com amigos efetuou um disparo de uma caçadeira, e ao que tudo indica os chumbos dispersaram e atingiram um outro caçador, de 58 anos, na cara.





A vítima foi assistida pelos bombeiros locais, e transportada a um hospital.

Pelas 10h53, desta feita em Alcoentre, no concelho da Azambuja, um outro caçador, que também caçava com amigos, terá acidentalmente deixado cair a arma, que bateu com a coronha no chão. Ocorreu um disparo acidental, que atingiu um homem de 44 anos numa perna.



A vítima ficou ferida na zona da tíbia, e foi de imediato transportada de urgência para o Hospital de Vila Franca de Xira.